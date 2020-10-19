США расширили санкции по Ирану

США внесли в санкционный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, а также шесть китайских и одну австралийскую организацию, говорится в распространенном в понедельник заявлении американского минфина.

Для лиц и организаций попадание в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса ними, передает ТАСС.

Ранее США ввели санкции против судей и тюрем Ирана. Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции вводятся в связи с нарушением прав человека в Иране. В сентябре Вашингтон

заявил о введении санкций в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном.