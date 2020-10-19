Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

«Институт общественного наблюдения – прекрасный инструмент подтверждения легитимности процесса голосования», – сказала исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина газете ВЗГЛЯД, комментируя очередной доклад ассоциации «Голос» с критикой сентябрьских выборов.

«Всегда удивляла позиция некоторых оппонентов, выступающих с пустой критикой избирательной системы. Вот и на прошлой неделе «Голос» выпустил не слишком убедительный доклад о том, что у нас все плохо. Критикуешь? Предлагай! Но предложить, похоже, нечего», – заявила Афонина.

Как утверждает в своем докладе «Голос», «в России складываются две параллельные избирательные системы — для «своих» и для всех остальных. «Оппоненты «административных» кандидатов вынуждены вести избирательные кампании по гораздо более жестким правилам, чем их конкуренты», – заявляет ассоциация в своем докладе.

Афонина подчеркнула, что необходимо быть участником процесса, чтобы не сомневаться. «К примеру, в Республике Коми в процесс наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ были вовлечены абсолютно все общественно-политические объединения, в том числе и те, кто относился негативно к процессу изменений Основного закона страны. У каждого была возможность лично убедиться в законности подведенных итогов. Итоги наблюдения были однозначны – все прошло прозрачно, в рамках закона и с высоким уровнем легитимности как самого процесса, так и его результатов. И это подтвердили абсолютно все, несмотря на то, что оппоненты пытались в качестве общественных наблюдателей придумать нарушение на ровном месте», – добавила эксперт.

Она напомнил, что закон – это инструмент. «Если не умеешь им пользоваться, не нужно говорить, что он плохой. Ведь никто шуруповертом гвозди не стремится забивать. То же самое и с законом, поэтому нашим «коллегам» рекомендую не критиковать, а пользоваться своим правом принять участие в наблюдении. Институт общественного наблюдения – прекрасный инструмент подтверждения легитимности процесса голосования. Та система, которая выстроена, с президентских выборов 2018 года отчетливо показала, что именно общественные наблюдатели могут гарантировать законность всей процедуры в дни голосования», – заключила Афонина.

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты соцопроса, показавшего отношение россиян к избирательным новшествам, предложенным во время сентябрьских региональных выборов. За сохранение многодневного формата голосования выступили 77% участников опроса, при этом аргументы противников «многодневки» не находят общественной поддержки, отметили социологи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно избирателям понравились результаты этого эксперимента?