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1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
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    За что россиянам понравилось многодневное голосование

    Избиратели оценили удобство и безопасность новых подходов к организации голосования    1 октября 2020, 19:20
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Подавляющее большинство россиян одобрило избирательные новшества – в том числе многодневное голосование. Более того, люди хотели бы сохранить «многодневку», которую ввели в спешном порядке во время пандемии, и в более спокойные времена. Таковы результаты свежего опроса ВЦИОМ. Чем именно избирателям понравились результаты этого эксперимента?

    В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты соцопроса, показавшего отношение россиян к избирательным новшествам, предложенным во время сентябрьских региональных выборов. За сохранение многодневного формата голосования выступили 77% участников опроса, при этом аргументы противников «многодневки» не находят общественной поддержки, отметили социологи.

    Подавляющее большинство, 78% россиян, считают многодневное голосование удобным. Причем среди тех, кто участвовал в едином (точнее, «триедином») дне голосования 11–13 сентября, эта доля еще больше – 84%. «ТОП-3 причин, по которым новый формат был воспринят нашими соотечественниками положительно: удобно, можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (7%), меньше вероятность заразиться коронавирусом (5%)», – указали эксперты ВЦИОМ в своем докладе.

    Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил данные опроса на круглом столе «Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами», который прошел в четверг на площадке Экспертного института социальных исследования (ЭИСИ). «По результатам исследования мы видим, что «многодневка» понравилась тем, кто принял в ней участие», – отметил Федоров.

    Как известно, введение многодневного голосования в форс-мажорном режиме было продиктовано соображениями безопасности при пандемии. Но, отметил руководитель ВЦИОМ, граждане хотели бы, чтобы новые форматы голосования использовались и в будущем, вне привязки к «коронавирусной» повестке. «Отвечая на последний вопрос: «Как бы вам было удобно голосовать в 2021 году – в один день или в течение нескольких дней?», 22% ответили, что хотели бы в следующем году голосовать по-старому, а 75% – голосовать в течение нескольких дней», – рассказал участникам круглого стола Федоров.

    Результаты опроса ВЦИОМ стали поводом для дискуссии о переменах в российской избирательной системе. «Прошедшие в сентябре выборы – с «многодневкой» и возможностью голосовать через Сеть – породили дискуссию о том, насколько проверенными и эффективными были эти новые электоральные решения. Дискуссия не завершилась с завершением голосования в регионах. Поэтому мы решили открыть обсуждение в преддверии большого избирательного цикла: как известно, 2021-й – это год выборов в Госдуму», – отметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по работе с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он напомним, что принятые летом (и также с использованием новых форм голосования) поправки в Конституцию расширяют полномочия Думы. «Тем интереснее будет предстоящая кампания, и тем важнее будут те изменения, которые претерпевает избирательная система», – указал Алиев.

    «Введенные в этом году новшества в первую очередь направлены на обеспечение удобства и безопасности избирателей. И люди на самом деле хотят голосовать и считают это важной процедурой», – поделился наблюдениями социолог Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    Судя по результатам ЕДГ-2020, можно прогнозировать увеличение явки благодаря привлечению на участки (в том числе цифровые) тех граждан, которые раньше не участвовали в голосовании, отметили эксперты. «Если судить по явке на участки, по отсутствию сообщений о масштабных проблемах, по минимальной разнице экзитполов и результатов, обнародованных ЦИК, то могу сказать – информация ВЦИОМ о доверии граждан новым способам голосования соответствует действительности», – сказал Александр Брод, председатель ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), которая вела наблюдение за ходом голосования в регионах. Граждане убедились в легитимности прошедших выборов, отметил эксперт.

    «Российским политикам нужно готовиться к тому, что многодневное голосование не просто удобно и безопасно, но еще и современно», – подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Да, заметил он, предстоит преодолеть технические трудности, связанные с работой участковых и территориальных комиссий, но все это решаемо. При многодневном голосовании следовало бы облегчить доступ наблюдателей на участки и вести круглосуточное наблюдение за происходящем в УИКах (участковых избирательных комиссиях), отметил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

    «Дискуссию уже нужно переводить в другое русло, – подчеркнул Чеснаков. – Надо задаться вопросом – что требуется сделать, чтобы в 2021 году голосование прошло на еще более высоком уровне, как готовиться к реализации возможностей, которые предоставляются политическим игрокам».

    В частности, подготовиться следует партии «Единая Россия», указал Потуремский. На выборы придут те, кто ранее не голосовал, и единороссам предстоит мобилизовать не только свое «ядро», но и новых избирателей, убедить их в эффективности своей программы. «Но некоторые партии не стараются вести мобилизацию, а переводят в критику новшеств», – констатировал эксперт.

    Как в свою очередь заметил Брод, «есть определенные партии, которые распространяют страшилки», о якобы имевших место масштабных фальсификациях и других нарушениях прав избирателей, о неэффективности многодневного голосования. «Но мы убедились, что при общественном контроле и видеонаблюдении, при публичной упаковке бюллетеней и должном хранении данных никаких проблем не возникает», – подчеркнул руководитель НОМ.

    В распространении страшилок были замечены представители КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России», отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, руководство Компартии, которая еще с 1990-х ориентировалась на консервацию прошлого, просто не приемлет никаких новшеств, «замкнулось в себе и занимается критиканством».

    Критика «многодневки» со стороны «Яблока» – партии, ориентирующейся на западные демократии, выглядит также странно. Ведь голосование в течение нескольких дней принято и в США, и в странах Западной Европы, от Норвегии до Италии. Об этом в своем докладе напомнила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, Екатерина Соколова. «В Новой Зеландии, кстати, референдум по вопросу о государственном флаге проводился в общей сложности 44 дня», – привела пример эксперт.

    По словам Соколовой, в целом зарубежный опыт свидетельствует о большом разнообразии электоральных форматов – это и подача голосов через интернет-порталы, и дистанционная подача голосов, и голосование по почте, и та же «многодневка». «В США почтовое и досрочное голосование – привычная практика во многих штатах, – подтвердил Макаренко. – Сейчас можно говорить лишь о количественном росте использования этих форм голосования».

    «Международный опыт нужно больше доводить до сведения наших граждан, показывать, что многодневка – не аномалия, а практика, широко используемая уже много лет», – отметил Брод. Партии, выступившие с критикой новых форм голосования, дезориентируют собственный электорат и не принимают во внимание его нужды, полагает Данилин.

    «Печально, что эти политики не думают об удобстве своих избирателей.

    Нужно заниматься утверждением демократии в нашей стране, а утверждение демократии – это максимизация явки за счет предоставления гражданам возможности голосовать так, как им это удобно», – отметил политолог. Данилин не исключил – если электорат парламентской и внепарламентской оппозиции столкнется с однозначной позицией своих политических лидеров, которые будут продолжать настаивать, что многодневное голосование не нужно, то «часть людей отвернется от них». «Это естественное следствие неуважения к избирателям», – подчеркнул эксперт.

    «Прозвучали ключевые слова – «удобно, безопасно, легитимно». Новые формы голосования отвечают запросам избирателей. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, которые представил Валерий Федоров. Эти новые формы волеизъявления, на наш взгляд, должны претворяться в жизнь в ходе последующих избирательных кампаний», – резюмировал модератор круглого стола Алиев. Использование «многодневки» и активное развитие электронных форм голосования соответствуют мировым трендам, отметил политолог. «Это та практика, чью реализацию мы будем наблюдать в ближайшей перспективе», – уверен Алиев.

    «По-старому уже не будет, – добавил эксперт ЭИСИ. – Это очевидный вывод, на который должны опираться все политические игроки, все потенциальные участники избирательных кампаний. Партии должны стараться соответствовать интересам избирателей, для которых новые формы голосования явно удобны. Раз избиратель говорит, что это для него безопасно, то партиям надо не отвергать эти мнения, а менять свой подход». Если какие-то партии не учтут запросы избирателей, а будут по-прежнему бороться за прошлые традиции, мы можем и не увидеть в составе будущего парламента, добавил Алиев.


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