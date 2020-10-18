Названа средняя стоимость лечения от коронавируса в Германии

Стационарное лечение коронавируса в Германии обходится заболевшим в среднем в 10 тыс. 700 евро, сообщили страховые компании страны.

Стоимость лечения без подключения к аппарату ИВЛ составляет около 5 тыс. евро, с подключением к ИВЛ она возрастает до 38 тыс. 500 евро, передает Deutsche Welle со ссылкой на объединение государственных касс медицинского страхования AOK.

По информации другой крупной государственной кассы – Barmer, средний ценник за лечение пациента с COVID-19 без ИВЛ – 6 тыс. 900 евро, при подключении к аппарату – 31 тыс. 700.

Отмечается, что подключение к ИВЛ тербуется 14% всех пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 15099 случаев коронавируса в 84 регионах, общее число выявленных случаев в стране составило 1 млн 399 тыс. 334.

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