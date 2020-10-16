Байден обошел Трампа по рейтингам во время параллельных телевыступлений

Кандидат Демократической партии Джо Байден обошел президента США Дональда Трампа по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ.

По предварительны данным фирмы Nielsen, выступление Байдена смотрели 12,7 млн человек в США, в то время как Трампа на NBC – 10,4 млн. Эта цифра не включает канал MSNBC, который также транслировал выступление Трампа, передает РИА «Новости».

Кандидаты выступали на встречах с избирателями в одно и то же время. Это произошло после отмены вторых дебатов из-за разногласий по формату их проведения.

Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября. В заявлении комиссии говорится, что «каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день». В связи с этим комиссия делает вывод, что «теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет».

Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн-формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп заболел коронавирусом. При этом кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден такое согласие дал.

Между тем администрация США предложила комиссии по президентским дебатам изменить решение об отмене второго раунда теледебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.

В понедельник CNN сообщил, что Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Байден – на телеканале ABC.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.