Эксперт: Суд над Саркози может вскрыть причины интервенции в Ливию в 2011 году

Никогда раньше во Франции не судили бывшего главу государства. В любом случае, Саркози навсегда закрыт путь в большую политику. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров, комментируя обвинение в создании преступного сообщества, предъявленное экс-президенту Николя Саркози.

«Над Саркози сгущаются тучи. За последний год были внимательно изучены финансовые операции ближнего круга экс-президента, в которых нашлись подозрительные 500 тыс. евро. Прошлой зимой Великобритания выдала Франции бизнесмена Александра Джухри, который считается посредником в переводе ливийских денег. Все это однозначно помешает бывшему президенту уйти от обвинений», - сказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

По мнению эксперта, процесс над Саркози почти не изменит отношения к нему в обществе, поскольку его популярность и так невысока. «А вот для политических элит Франции это станет неприятным щелчком по носу, который только ухудшит обстановку в стране на фоне пандемии», – пояснил Федоров.

Политолог считает, что суд над Саркози может раскрыть истинные причины интервенции 2011 года в Ливию, в которой Париж оказался одним из ключевых игроков. «Если Саркози понимал, что Каддафи может обнародовать документы о переводе денег, то он был заинтересован в уничтожении ливийского лидера, чтобы спрятать концы в воду», - предполагает эксперт.

По мнению собеседника, перед обвинителями стоит трудная задача: «Даже если что-то будет доказано по поводу финансирования, нужно будет еще доказать, что эти деньги ушли непосредственно к Саркози, а не к его окружению. Не надо думать, что все решено и Саркози уже сушит сухари».

Федоров полагает, что «процесс, когда бывшего главу государства по таким тяжким статьям пытаются усадить на скамью подсудимых - беспрецедентный для Франции». «До реального срока вряд ли дойдет, но Саркози будет дискредитирован и ему будет закрыт путь в большую политику», - заключил он.

Напомним, что в пятницу бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. По сообщению прокуратуры, Саркози подозревается в создании преступного сообщества. В истории Франции подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего главы государства, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче режимом Муаммара Каддафи 50 млн евро для президентской кампании Саркози, передает РИА Новости.

В 2018-м Саркози были предъявлены обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Однако сам экс-президент Франции тогда отверг обвинения, опираясь на недостаток предъявленных доказательств.