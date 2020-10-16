Россия предупредила о повышении рисков применения ядерного оружия

С исчезновением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) начнется период непредсказуемости и повысится риск использования ядерного оружия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В ходе выступления на заседании Американо-российского делового совета Антонов назвал ДСНВ «последним соглашением по ограничению двух крупнейших в мире ядерных арсеналов – России и США», а перспективу прекращения его действия в следующем году «очень тревожной, но вполне реальной», передает ТАСС.

«Без сохранения договора в 2021 году начнется период непредсказуемости. С ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи существенно сократится взаимное понимание наших стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга, – отметил Антонов. – Риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт. Напомню, что мы сделали все возможное, чтобы избежать такого сценария».

Он добавил, что Москва продолжает «вести с американской стороной диалог по широкому спектру вопросов контроля над вооружениями, в котором приоритетное место занимает судьба ДСНВ». «Чем бы ни закончились эти усилия, Россия готова к любому развитию событий. Мы имеем необходимый потенциал для обеспечения национальной безопасности. Не втягиваясь в затратную гонку ракетно-ядерных вооружений, будем продолжать поиск путей сохранения основ стратегической стабильности и международной безопасности», – заключил глава диппредставительства.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

В прошлую пятницу американские СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями. Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года. Посол России в США указывал, что это Вашингтон довел ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, хотя Москва «на протяжении последних лет регулярно озвучивала» предложения «о пролонгации соглашения».