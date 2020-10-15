Пригожин отреагировал на санкции ЕС

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что расстроен наложенными на него санкциями, из-за которых придется свернуть многочисленные бизнес-проекты в Европе и реже встречаться с друзьями из Европарламента.

«Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых – очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», – заявил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «Вконтакте».

Бизнесмен подчеркнул, что у него нет бизнес-проектов в Ливии. «Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан – Максима Шугалея и Самера Суэйфана», – отметил он.

Ранее в четверг ЕС включил бизнесмена Пригожина в санкционный список по Ливии. В документе утверждается, что россиянин якобы причастен к деятельности в Ливии группы «Вагнер», оказанию ей поддержки, «что представляет угрозу миру, стабильности и безопасности страны». Утверждается, что организация «Вагнер» якобы причастна к поставкам оружия в Ливию в нарушение эмбарго ООН, направлению туда наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Таким образом, ее действия шли вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН, считают в ЕС.

Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка. Санкции вступают в силу в день публикации. Внесенные в санкционный список лица могут оспорить решение Совета ЕС по установленной процедуре, передает РИА «Новости».

Вслед за Евросоюзом аналогичные санкции ввела Великобритания. «Британия очень серьезно относится к проблеме наемников и предоставлению другой военной поддержки сторонам ливийского конфликта. Таким образом, санкции накладываются на Евгения Викторовича Пригожина, ответственного за значительную наемническую деятельность в Ливии и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия», – говорится в заявлении британского МИД.

Включение в санкционный список означает запрет на въезд на территорию Британии и замораживание активов на территории Соединенного Королевства. Гражданам и организациям в Британии запрещено передавать средства фигурантам санкционных списков. «Мы дали понять, что любое вмешательство в этот кризис извне неприемлемо. Мы будем и далее работать с международными партнерами для привлечения к ответственности тех, кто пытается подорвать стабильность и безопасность в Ливии», – отмечается в сообщении.

Пригожина внесли в список санкций параллельно с другими гражданами России, которых ЕС обвиняет в причастности к покушению на Алексея Навального.