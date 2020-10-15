Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверить школы и поставщиков продуктов

Президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки образовательных организаций и поставщиков продуктов в них для обеспечения качественного питания школьников, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», – передает ТАСС текст документа.

Доклад по результатам необходимо будет предоставить до 15 ноября, далее – ежеквартально.

Глава государства поручил полномочным представителям президента России в федеральных округах проводить мониторинг обеспечения питанием школьников и учащихся колледжей, а также тех, в отношении которых установлены меры поддержки, при этом обратить особое внимание на качество продуктов и на сохранение объемов финансирования на указанные цели. Доклад необходимо предоставить до 30 ноября, далее – ежеквартально.

Напомним, 29 сентября Путин на совещании с членами правительства дал поручение Роспотребнадзору продолжать контроль качества детского питания в школах. Ведомство, по словам российского лидера, не должно «слезать с темы».

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