Путин потребовал «не слезать с темы» контроля питания в школах

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручение Роспотребнадзору продолжать контроль качества детского питания в школах. Ведомство, по словам российского лидера, не должно «слезать с темы».

«Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора: нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем, и, если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем», – приводит его слова ТАСС.

Президент указал, что ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5-11-х классах детей из малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов.

«Прошу полпредов президента в регионах Российской Федерации взять это под контроль и обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает – для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя», – сказал глава государства.

Он выразил надежду, что губернаторы не допустят никакого искажения смыслов в принятых решениях по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что средства для обеспечения детей горячим питанием доведены до школ. Он уточнил, что горячее питание уже получают все учащиеся 1-4-х классов, то есть свыше 7 млн школьников.

Ранее Путин на встрече с главами регионов потребовал обеспечить бесплатное горячее питание в малокомплектных школах.