Москвичей предупредили о выпадении первого снега Синоптики рассказали о погоде в столице 15 октября 2020, 03:34 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 12 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 13 градусов. Утром и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 3-6 м/с, местами порывистый, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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