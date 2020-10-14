Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что снижение цены происходит поступательно.

«Когда это малый объем – одна цена, как только объем увеличивается, автоматически включается регулирование цены со стороны государства», – заметил он.

Ранее сообщалось, что ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в России в рамках референтных стран. Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 320 рублей.

В сентябре «Фавипиравир» решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.

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