Тихановская и Помпео получили премию имени Маккейна

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и госсекретарь США Майкл Помпео получили премию имени Джона Маккейна, сообщают информационные агентства.

Премию вручает американский неправительственный Международный республиканский институт. Церемония вручения проходила в онлайн-режиме. Ее лауреатами также стали член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн и представители протестного движения из Гонконга. Тихановская заявила, что «насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии».

Сенатор-республиканец Джон Маккейн был директором Международного республиканского института – некоммерческой организации, которая заявляет, что стремится поддержать государства в строительстве демократии. Организация тесно сотрудничает с Госдепом, передает ТАСС.

Напомним, в России организацию, которую иногда называют «Фондом Маккейна», признали нежелательной. Секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Международный республиканский институт входит в число координаторов деструктивной деятельности на территории России. 81-летний Маккейн умер в августе 2018 года после борьбы с агрессивной формой рака мозга.