Госдума одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре

Государственная дума приняла в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре, направленные на реализацию новых конституционных положений.

Изменения вносятся в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию. Ранее комитет – соисполнитель – по безопасности и противодействию коррупции также поддержал инициативу, передает РИА «Новости».

Законопроектом закрепляется, что прокуратура – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции, передает ТАСС.

Согласно документу, генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов России, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом РФ. Совфед в свою очередь не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора информирует в письменном виде главу государства о результатах ее рассмотрения. На консультации по заместителю генпрокурора также отводится неделя, а по прокурорам субъектов РФ – десять дней.