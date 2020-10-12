Шоу-спектакль «Грифон» в Херсонесе посмотрели более 30 тыс. зрителей

В субботу, 10 октября, состоялось последнее в этом году представление исторического мультимедийного шоу-спектакля «Грифон», созданного специально для Херсонеса Таврического. За короткий туристический сезон – было проведено 34 показа – постановку посетило более 20 тыс. человек.

В том числе 10 тыс. зрителей в рамках благотворительных программ фонда «Моя история», правительства Севастополя при поддержке с Министерства культуры России, уточняется в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что «Грифон» стал одной из самых ярких инициатив национального проекта «Культура» на крымской земле и заслужил высокие оценки зрителей и критиков со всей страны. Всего с даты премьеры 27 июля 2019 года спектакль увидели более 30 тыс. россиян – гостей и жителей Севастополя.

Постановка создана по пьесе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Спектакль «Грифон» создан и проводится в рамках масштабного проекта музеефикации Херсонеса Таврического. За несколько лет реализации проекта фондом «Моя история» были проведены работы по восстановлению и благоустройству, в том числе, реставрация «Куртины 19», создание дорожно-тропиночной сети, мультимедийного шоу и ночной иллюминации древнего города, ремонт нижнего храма Владимирского собора, а также проводятся регулярная очистка археологических зон от сорняков, мониторинг береговых процессов Херсонеса и проектирование реставрационных работ Туманного колокола. Поддержкой научных инициатив музея-заповедника, финансированием мероприятий, созданием экскурсионных программ, привлечением экспертов и активным сотрудничеством с севастопольским благочинием деятельность фонда не ограничивается.