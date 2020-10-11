Латвийский правозащитник назвал депортацию ветерана Норвинда бесчеловечной ЦИК Таджикистана признал президентские выборы состоявшимися 11 октября 2020, 13:51 Текст: Евгения Шестак

Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, заявил председатель республиканского ЦИК Бахтиер Худоерзода. По состоянию на 15.00 (13.00 мск), явка на выборах составила 70,71%, проголосовали 3 млн 495 тыс. 215 человек, передает РИА «Новости». Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки. В воскресенье в Таджикистане в 06.00 (04.00 мск) открылись 3375 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск). Дату проведения президентских выборов парламент Таджикистана назначил 6 августа.

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