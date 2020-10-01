Работу Коптевского рынка приостановили в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора по итогам проверки приостановило деятельность Коптевского рынка в Москве, причиной стали выявленные нарушения перчаточно-масочного режима и других требований безопасности.

«Роспотребнадзором проведена проверка в отношении Коптевского рынка в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований», – сказала «Интерфаксу» главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе Нонна Малчук.

«В частности: отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат, также отсутствовали бактерицидные лампы в павильонах рынка, частично отсутствовали маски», – подчеркнула она.

Она уточнила, что в данный момент деятельность рынка временно приостановлена до решения суда, запрет может продлиться до 90 суток. «Также рынку грозит штраф до 500 тыс. рублей», – добавила представитель Роспотребнадзора.

Напомним, в воскресенье ЦУМ в Москве оштрафовали за нарушение масочного режима.

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