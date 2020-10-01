В ЛНР раскрыли детали скандала с участием Кравчука на переговорах по Донбассу

«Украина не хочет, чтобы ее жители знали, какую именно позицию Кравчук озвучивает на переговорах. Вместо этого жителям страны предлагается информационный суррогат», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родино Мирошник. Так он прокомментировал призыв Леонида Кравчука к России «не выдвигать ультиматумов» Украине по Донбассу.

«Патриотический возглас Леонида Макаровича демонстрирует несостоятельность и недоговороспособность украинской делегации, которая постоянно отказывается от обязательств, ранее взятых на себя», – сказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Комментируя недовольство Кравчука предложением России вести запись переговорного процесса, Мирошник отметил, что «речь не идет о том, что представители России несанкционированно записывали ход переговоров».

«Речь идет о предложении вести запись заседаний в ответ на массовые инсинуации со стороны Украины, которая извращает информацию о заседаниях контактной группы», – подчеркнул Мирошник.

По словам представителя ЛНР, реакция украинской стороны на подобное предложение была острой. «Украина не хочет, чтобы ее жители знали, какую именно позицию Кравчук озвучивает на переговорах. Вместо этого жителями страны предлагается информационный суррогат», – пояснил собеседник.

«Поэтому инициативу российской стороны поддерживает не только Луганск и Донецк, но и ОБСЕ», – утверждает Мирошник. – Кроме того, ОБСЕ внесло собственные предложения по фиксации результатов переговоров».

В частности, ОБСЕ предлагает провести отдельное заседание, на котором будут определены правила фиксации переговоров и информирования общественности о работе контактной группы.

«В таком случае стороны должны решить: либо всю информацию по итогам переговоров распространяет ОБСЕ, либо все записывается, расшифровывается и затем публикуется стенограмма переговоров», – заключил Мирошник.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал полпреда России Бориса Грызлова «не выдвигать ультиматумов» Украине. По мнению украинской стороны, нужно не создавать «камни преткновения», а сфокусироваться «на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем», – заявил Кравчук, добавив, что Украина является «независимым государством», которое «не позволит диктовать ей любые условия».

Позже стало известно о том, что представители ОБСЕ предложили «взять паузу» в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу на фоне споров об аудио- и видеофиксации переговоров. Об этом сообщили источники, близкие к украинской делегации.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что заседание «было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию заседания». По его словам, «они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон», то есть «практически безо всякой ответственности сторон в переговорах».

«Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», – сказал Грызлов, добавив, что «вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе».

Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. Россия «настаивает на открытости работы в переговорном процессе».

Напомним, Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Грызлов сообщал, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.

По словам Грызлова, Киев фактическом прекратил реализацию Минских соглашений.

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