Украинский экс-игрок «Локомотива» устроил драку во время матча

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
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    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • Очень плохим

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          • Да

          • Нет

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          • На улице Сталина

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              Украинский экс-игрок «Локомотива» устроил драку во время матча

              9 января 2020, 15:15

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Бывший полузащитник «Локомотива» украинский спортсмен Тарас Михалик устроил драку на турнире по футзалу, который прошел в украинском городе Луцке.

              Михалик принимал участие в турнире «Рождественская коляда», он выступал за команду «Припять», передает РИА «Новости».

              Тарас и его одноклубники играли в форме «Локомотива». В одном из матчей игроки совершили несколько грубых подкатов, после чего Михалик атаковал одного из соперников, в результате чего началась массовая драка.

              После инцидента арбитр показал Михалику красную карточку.

              Михалик играл за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Летом прошлого года он подписал контракт с «Волынью».

              В октябре 2019 года в VIP-ложе киевского стадиона произошла драка во время матча отборочного цикла Евро-2020, в котором встречались сборные Украины и Португалии.


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