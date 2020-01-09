Суд в Ливане запретил Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону, сообщает ливанский телеканал MTV.

До этого судьи выслушали Гона по вопросу «красной метки», выданной Интерполом в связи с требованием Японии выдать гона для его ареста, и по факту его визита в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам, передает РИА «Новости».

Ранее Гон выступил с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека. Он также заявил о причастности официальных лиц Японии к сговору, в результате которого он был арестован.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

Однако в декабре Гон сбежал из Японии в Ливан. Сообщалось, что он якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.