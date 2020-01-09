Малышева рассказала, как предотвратила рак

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака толстого кишечника.

«Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», – написала Малышева на своей странице в Instagram.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ–ЯЗВА–РАК – это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней!» – сообщила она.

«Ответом раку», по ее словам, станет гастро- и колоноскопия. Медик призвала не ждать проявления симптомов болезни, а «сделать все заранее».

Напомним, 5 января скончался хирург-онколог Андрей Павленко. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с раком и давал советы, как ему противостоять. Перед смертью он опубликовал прощальное письмо.