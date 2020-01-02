Заболевший раком петербургский онколог опубликовал прощальное письмо

Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который в 2018 году заболел раком желудка и рассказывал о борьбе с болезнью в специальном проекте, сообщил, что ему не удалось побороть недуг.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов», – написал Павленко на своей странице в Facebook.

Он призвал людей, которые также борются с болезнью, не опускать руки.

«Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», – добавил врач.

Андрей Павленко руководит онкологическим отделением Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. В марте 2018 года он узнал, что страдает от агрессивной формы рака желудка в третьей стадии. Вероятность его излечения оценивалась в 5%.

Тогда доктор запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о своей жизни, системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В проекте есть карточки с честными ответами врача и пациента Павленко. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

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