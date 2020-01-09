Россияне рассказали об обещаниях на новый год

Треть россиян (34%) дает себе обещание что-то реализовать в новом году, а самая распространенная «клятва» – больше уделять времени семье, следует из данных опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, обычно какие-то обещания что-то реализовать или начать делать с нового года сами себе дают 34% россиян. При этом 64% ничего не обещают, еще 2% затруднилось ответить, передает РИА «Новости».

Чаще других обещание дают респонденты 25-34 лет (49%) и жители городов с населением 500-950 тыс. человек (43%), при этом не обещают себе ничего в новый год чаше всего россияне старше 60 лет (72%) и жители небольших городов и сел (67%).

Наиболее распространённым обещанием что-то реализовать в новом году – намерение больше времени уделять семье (5%); уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу и бросить курить и жить лучше (по 3%).

Среди тех, кто обещает себе что-то начать делать в новом году, 69% обычно это удается реализовать, а 24% – нет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в конце декабря российские традиции Нового года предложили сделать наследием ЮНЕСКО.

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