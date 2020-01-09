Россияне рассказали об обещаниях на новый год

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
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Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
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Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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              Россияне рассказали об обещаниях на новый год

              9 января 2020, 08:18

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Треть россиян (34%) дает себе обещание что-то реализовать в новом году, а самая распространенная «клятва» – больше уделять времени семье, следует из данных опроса ВЦИОМ.

              По данным опроса, обычно какие-то обещания что-то реализовать или начать делать с нового года сами себе дают 34% россиян. При этом 64% ничего не обещают, еще 2% затруднилось ответить, передает РИА «Новости».

              Чаще других обещание дают респонденты 25-34 лет (49%) и жители городов с населением 500-950 тыс. человек (43%), при этом не обещают себе ничего в новый год чаше всего россияне старше 60 лет (72%) и жители небольших городов и сел (67%).

              Наиболее распространённым обещанием что-то реализовать в новом году – намерение больше времени уделять семье (5%); уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу и бросить курить и жить лучше (по 3%).

              Среди тех, кто обещает себе что-то начать делать в новом году, 69% обычно это удается реализовать, а 24% – нет.

              Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Напомним, в конце декабря российские традиции Нового года предложили сделать наследием ЮНЕСКО.

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