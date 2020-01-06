«Матч ТВ» запутал болельщиков, показав повтор финала молодежного ЧМ по хоккею 2011 года

Многие российские телезрители по ошибке посмотрели повтор финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года, транслировавшийся на «Матч ТВ», и начали поздравлять проигравших хоккеистов с победой.

Как пишет Sports.ru, изначально решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею должны были показать на «Матч ТВ», но позже сетку изменили, права на вещание отдали Первому каналу, а на «Матч ТВ» решили транслировать финал 2011 года. При этом в расписании программ действительно указано, что на телеканале будет транслироваться старая запись. Тогда российская сборная также встретилась с канадцами, однако в прошлый раз россияне одержали победу над соперниками со счетом 5:3.

В результате некоторые телезрители, привыкшие смотреть трансляции матчей по «Матч ТВ» и опоздавшие к началу игры, думали, что Россия выиграла финал молодежного ЧМ и в соцсетях начали поздравлять хоккеистов с победой. В это же время сборная России проиграла канадцам со счетом 4:3.

Среди тех, кто оказался в неловком положении был экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. «Пацаны красавцы, с победой!», – написал он, позже удалив пост, пишет «Спорт-экспресс».

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотом чемпионата.

Иронично на свой промах отреагировал телеграм-канал «Москвы 24». «Мы тут оказались в параллельной вселенной, где наша команда выиграла 5:3», – извинились за ошибку представители телеканала.