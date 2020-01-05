СК наградит защитивших женщину от грабителя молодых людей

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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказываться от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              СК наградит защитивших женщину от грабителя молодых людей

              5 января 2020, 21:57

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание представить документы для награждения молодых людей, спасших женщину от ограбления в Павлово Нижегородской области.

              «Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения, второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен вооруженным преступником. Председатель СК России поручил своим подчиненным связаться с семьей погибшего молодого человека и оказать необходимую поддержку. Самоотверженные действия молодых людей и их гражданская позиция не останутся незамеченными!», – сказано на сайте СК России.

              Отмечается, что инцидент произошел вечером 3 января. Молодые люди (18 и 17 лет) услышали крики женщины и поспешили ей на помощь. В итоге им удалось догнать грабителя.

              «В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся с места преступления. Один из потерпевших от полученного ранения скончался на месте, 17-летний подросток госпитализирован в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи остался жив», – уточнили в СК.

              Позже подозреваемый был задержан. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

              Ранее Бастрыкин вручил в Великом Новгороде посмертные награды родителям мальчиков, которые спасли людей из огня.


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