СК наградит защитивших женщину от грабителя молодых людей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание представить документы для награждения молодых людей, спасших женщину от ограбления в Павлово Нижегородской области.

«Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения, второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен вооруженным преступником. Председатель СК России поручил своим подчиненным связаться с семьей погибшего молодого человека и оказать необходимую поддержку. Самоотверженные действия молодых людей и их гражданская позиция не останутся незамеченными!», – сказано на сайте СК России.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 3 января. Молодые люди (18 и 17 лет) услышали крики женщины и поспешили ей на помощь. В итоге им удалось догнать грабителя.

«В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся с места преступления. Один из потерпевших от полученного ранения скончался на месте, 17-летний подросток госпитализирован в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи остался жив», – уточнили в СК.

Позже подозреваемый был задержан. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее Бастрыкин вручил в Великом Новгороде посмертные награды родителям мальчиков, которые спасли людей из огня.