Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал заявление руководителя Госдепа Майка Помпео о том, что иракские жители якобы радуются смерти иранского генерала Касема Сулеймани.

Зариф заявил, что Помпео – «высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата»,

«Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ на своей земле», – приводит слова иранского министра РИА «Новости».

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана, «наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии».

Напомним, Помпео в Twitter опубликовал видеозапись, сообщив, что на ней показано, как иракцы радуются смерти Сулеймани.

New York Times выяснила, что Помпео преувеличил реакцию иракцев. Кроме того, издание сообщило, что группа иракцев, о которой идет речь, была малочисленной.

Ситуация в Ираке обострилась в связи с авиаударами США. В результате одноги из авианалетов погиб Сулеймани.

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