Иран дал «жесткий» ответ на «глупое послание» США о Сулеймани

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал «глупое послание» США об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Зариф в эфире IRIB TV1сообщил, что через посольство Швейцарии США был передан «решительный ответ». «Утром» посла Швейцарии вызвали, чтобы «выразить протест в связи действиями США и сообщить об ответственности США за последствия». Во второй раз посла вызвали, чтобы через него передать «надлежащий и жесткий ответ».

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении международных норм, суверенитета и территориальной целостности Ирака. А в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Зариф назвал гибель Сулеймани результатом террористического акта со стороны США, передает РИА «Новости».

Иран работает над осуществлением международных мер по ситуации с Сулеймани. Как заявили в Тегеране, Иран ответит «в любой форме» и «в любой момент», который посчитает нужным. По мнению Зарифа, США допустили ошибку, следуя советам Израиля и других государств региона.

Зариф, отвечая на воспрос о роли генерала в присоединении России к борьбе с терроризмом в Сирии, сказал, что «дипломатия погибшего мученической смертью Сулеймани была весьма эффективна с Россией». По его словам, встреча генерала с главой российского государства Владимиром Путиным «оказалась эффективной в том, что касается российского присутствия в Сирии».

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави ответил на высказывание заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, которая заявила, что убийство Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана. Тегеран назвал позицию Берлина «в какой-то степени соучастием» в действиях США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об убийстве командующего иранским спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касем Сулейманию