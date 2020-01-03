Посольства США и Израиля не стали говорить о мерах безопасности после убийства Сулеймани

Диппредставительства США и Израиля в России не стали комментировать вопросы безопасности посольств в связи с убийством американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мы обычно не комментируем вопросы безопасности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы посольства США.

В посольстве Израиля также заявили, что не комментируют этот вопрос.

Напомним, в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай осудил действия США, а Израиль поблагодарил Вашингтон за убийство Сулеймани.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала, после чего ВС США привели в повышенную боевую готовность.

В демпартии США заявили, что в регионе из-за действий американских военных вспыхнет война.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.