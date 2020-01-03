Тело убитого США генерала Сулеймани повезли из Ирака в Иран

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3 января, пятница  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры

Мировые лидеры должны будут договариваться о новых правилах игрыФото: Alan Santos/flickr.com
Новый год застиг планету в состоянии взлома привычного миропорядка. На смену, казалось бы, победившей глобализации идет принцип «сделаем великой свою страну». И олицетворять новые правила будет тот, кто до сих пор слыл возмутителем спокойствия – Дональд Трамп. Но для этого ему надо осенью снова победить на выборах в США. А еще – неясно, будут ли России выгодны трамповские порядки. Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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Голландцы отказываются от главного слова в своей истории

Название «Нидерланды» уходит далеко в историю, но миру пока более привычно слово «Голландия»Фото: Friso Gentsch/DPA/ТАСС
Власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия» – и требуют от всего остального мира сделать то же самое. Почему правительство страны начинает этот своеобразный ребрендинг, от какого образа своего государства власти хотят избавиться и какой приобрести? А главное – насколько успешной будет эта реформа? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Тело убитого США генерала Сулеймани повезли из Ирака в Иран

              3 января 2020, 12:52

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Тело погибшего в результате ударов США близ Багдада главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани перевозят из Ирака в Иран.

              Иранская государственная телекомпания IRIB сообщила в Telegram, что «тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада», передает РИА «Новости».

              Ранее госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за возросшей напряженности в стране.

              В МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях. Дамаск осудил «преступную агрессию США».

              В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

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