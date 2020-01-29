США задумались о прекращении авиасообщения с Китаем

Все полеты из Китая в США и обратно могут приостановить, сообщили в крупнейших американских авиакомпаниях.

В Белом доме прошло совещание, где рассматривались возможные ограничения. Администрация Дональда Трампа пока не приняла решения о том, следует ли приостановить все полеты между Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Напомним, США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса.

Коронавирус охватил почти весь Китай, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу и в США.

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