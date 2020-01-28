Взяточников в России стали выявлять чаще

В России по итогам 2019 года стали чаще выявлять случаи взяточничества, сообщается на портале правовой статистики.

«В целом, по стране возросло на 14% (с 3499 до 3988) число деяний, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки)», – сказано на портале, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рост зафиксирован в Адыгее, Хабаровском крае и Белгородской области, а снижение – в Хакасии, Ненецком автономном округе и Кемеровской области.

«За истекший период число преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 21,5 % (с 2 612 до 3 174)», – отмечено в сообщении. При этом такие преступления стали чаще выявлять в Чувашии, Омской и Кемеровской областях, реже – в Хакасии, Архангельской области и Калмыкии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала дагестанского судью при получении взятки.

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