ФСБ задержала дагестанского судью

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали мирового судью в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил информированный источник.

«При получении взятки у директора Баташюртовской средней школы в размере 10 тыс. рублей с поличным задержан мировой судья судебного участка № 85 Хасавюртовского района Дагестана. «Денежное вознаграждение» должностное лицо потребовал у женщины за установление административного штрафа в размере 5 тыс. рублей вместо дисквалификации ее на три года по делу о нарушении правил пожаробезопасности в образовательном учреждении», – сообщил источник «Интерфакс».

Он добавил, что в ходе обысков в кабинете Атаева также было обнаружено большое количество боеприпасов.

Напомним, в ноябре источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что восемь сотрудников дагестанского управления ФСИН подозреваются в коррупционных преступлениях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД