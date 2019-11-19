Сотрудников УФСИН Дагестана заподозрили в коррупции

Восемь сотрудников дагестанского управления ФСИН подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

«Всего было задержано восемь высокопоставленных сотрудников дагестанского управления ФСИН, среди них и начальник СИЗО-1 Махачкалы Давуд Давыдов. Все они подозреваются в преступлениях коррупционной направленности: от получения взяток до мошенничества. Шестерых суд уже арестовал на два месяца, Давыдову мера пресечения будет избрана сегодня, еще одному подозреваемому – завтра», – сообщил источник, передает ТАСС.

Пока правоохранительные и следственные органы Дагестана официально данную информацию не подтвердили.

Между тем, власти Дагестана потребовали увеличить в два раза финансирование региона.

При этом летом очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена система воровства государственных средств на Кавказе.

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