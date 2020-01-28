Палестина назвала «сделку века» Трампа заговором

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна призвал «арабских и мусульманских послов» не участвовать в церемонии объявления президентом США Дональдом Трампом плана ближневосточного урегулирования.

Палестина заявила, что считает подготовленную американцами «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта «заговором». Абу Рудейна обвинил США в намерении «нарушить права палестинского народа» и помешать «созданию государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме».

Он сообщил, что ряд послов уже отказались от участия в церемонии, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.

Напомним, лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом по поводу американского плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

США придумали план «сделки века» для урегулирования палестинской проблемы.