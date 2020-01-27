Байден счел Трампа неспособным защитить США от коронавируса

Глава американского государства Дональд Трамп – худший из возможных руководителей для страны в ситуации, когда США угрожает китайский коронавирус, заявил вице-президент США Джо Байден.

Он обвили Трампа в «неоднократном неприятии научных выводов», передает «Интерфакс» со ссылкой на USA Today.

Он заявил, что болезням «нельзя преградить путь, выстроив стену».

Байден напомнил, что во время вспышки лихорадки Эбола Трамп призывал отменить авиарейсы из ряда государств

В 2014 году Трамп призвал Барака Обаму, занимавшего тогда пост президента США, извиниться перед американским народом и уйти в отставку в связи с распространением в стране лихорадки Эбола.

Трамп тогда заявил, что «неделями говорил президенту Обаме остановить полеты из Западной Африки».