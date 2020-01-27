Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить компенсацию не менее 5 тыс. рублей учителям за классное руководство.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Выплаты вознаграждения должны быть обеспечены начиная с 1 сентября 2020 года.