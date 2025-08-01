  • Новость часаПутин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
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    Россия столкнулась с опасной дефляцией
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    МИД Румынии потребовал убрать российский флаг возле музея Тулчи
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    35 комментариев
    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня

    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

    Комментарии (13)
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (11)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

    Комментарии (4)
    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске катастрофы из-за саранчи и дефицита газа

    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Украину уже этой зимой может ожидать гуманитарная катастрофа из-за нехватки газа и масштабного нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    «Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», – заявил Соскин.

    По его словам, представители киевской власти, включая крупных бизнесменов вроде Рината Ахметова, могут покинуть страну на зиму, оставив население в сложных условиях. Он считает, что предстоящие холода и отсутствие ресурсов создадут серьезные трудности для большинства украинцев.

    Ранее украинские СМИ сообщили о распространении саранчи, которая угрожает урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особенно сильно пострадали посевы подсолнечника в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, а также в частях Запорожской и Херсонской областей.

    В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко еще 9 июня предупреждал о риске реального дефицита газа этой зимой. По его данным, для безопасного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 10 млрд кубометров топлива.

    Ранее сообщалось, что аграрии на юге Украины фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой из-за невозможности борьбы с насекомыми у линии фронта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов.


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    1 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу
    Британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наемники из Британии пытались провести попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, однако были отброшены, заявил источник в силовых структурах.

    «Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Он отметил, что они работали из Очакова, там же они и проходили подготовку.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что ВСУ усилили группировку в районе Тендровской и Кинбурнской кос, активно применяя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы на побережье.

    Сальдо сообщал о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. По его мнению, подобные действия были бессмысленны.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.

    Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.

    «Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.

    По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    1 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Business Insider заявил о неэффективности ПВО Украины против российской «Герани-3»

    Tекст: Вера Басилая

    Высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может существенно усложнить работу ПВО на Украине, сообщает интернет-портал Business Insider.

    Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.

    По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.

    Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».

    Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.

    По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.

    Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

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    1 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 60 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с 31 июля на 1 августа над страной перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    С 23.30 мск 31 июля до 4.10 мск 1 августа дежурные средства ПВО ликвидировали 31 дрон над Белгородской областью, 12 – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также пять дронов нейтрализовано над акваторией Черного моря, три – над Воронежской областью, два – над Липецкой, еще два – над Тульской, один – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. Инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотников в Туле.

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    1 августа 2025, 02:13 • Новости дня
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сегодня Европа почти полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие «Четвертого рейха». Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь», – заявил Лавров «Российской газете».

    Глава МИД России напомнил, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать 800 млрд евро якобы на оборонные нужды.

    Как немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами создавать самую сильную регулярную армию в Европе, заметил Лавров.

    Не отстает и министр обороны ФРГ, посмевший заявить о готовности убивать русских солдат, напомнил министр.

    «Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль», – констатировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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    1 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО

    Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство

    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.

    Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.

    Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.

    Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.

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    1 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию, где намерен в неформальной атмосфере обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС. В ходе поездки запланирована личная встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате «один на один».

    Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства, отметил, что Лукашенко рассчитывает обсудить с российским лидером вопросы союзных проектов, международную повестку и проблемы региональной безопасности.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии.

    До этого Путин и Лукашенко ранее провели телефонный разговор.

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