ФСБ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Сотрудники ФСБ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», – сказал адвокат.

О причинах такого решения станет ясно после того, как адвокат ознакомится с соответствующим постановлением следствия, передает ТАСС.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России и были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.