В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции получил обращение от представителей общественного движения «За безопасность», в котором предлагается ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.

В обращении указывается, что в России выросло число преступлений, совершаемых с использованием полицейской формы. Сейчас форму сотрудника полиции – повседневную, полевую и парадную – легально можно приобрести в интернет-магазинах или на специализированных сайтах купли-продажи с рук, передает RT.

«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», – пишет руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Представители организации просят комитет Госдумы инициировать поправки в законодательство, запретив свободную продажу форму сотрудников МВД.

По действующему законодательству, за незаконное ношение формы сотрудника полиции предусмотрена административная ответственность – штраф составит до 1,5 тыс. рублей. Форма при этом должна конфисковываться.