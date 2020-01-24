ЦБ отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», Саратов), сообщил регулятор.

Лицензия, по сообщению на официальном сайте Центробанка, отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

По величине активов банк на 1 декабря 2019 года занимал 179-е место в банковской системе России, передает РИА «Новости».

17 января Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-банк»).