На акции протеста в Черногории вышли десятки тысяч сторонников Сербской церкви

В Подгорице на улицы вышли 30 тыс. верующих, которые приняли участие в особом протестном шествии – литии, сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Лития прошла под лозунгом «Не отдадим святыни!». Ее возглавил настоятель черногорского монастыря Острог Сергий. Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий возглавил шествие в городе Котор, на которое собрались участники из соседних городов, передает ТАСС со ссылкой на IN4S.

В исторической столице Черногории Цетине акции протеста запретили – полиция заявила, что есть угроза безопасности участников. Накануне в городе прошла акция их противников. Однако в Цетинском монастыре состоялся молебен, после которого полиция задержала восемь человек.

Литию во втором по величине городе Черногории Никшиче возглавил епископ Захумско-Герцеговинский Димитрий.

Кроме того, акции прошли в городах Плужине, Биело-Поле, Жабляк, Беране, Плевля, Бар, Сутоморе, Мойковац, Херцег-Нови и других.

Шествия оказались самыми массовыми акциями с начала протестов.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон, который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.