Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не проводил в Израиле встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Ранее мемориальный музей «Яд ва-Шем» назвал «странным» решение президента Украины отказаться от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста по причине того, что на это мероприятие якобы оказалось «трудно попасть» тем, кто пережил эту трагедию. Президенту Украины объяснили, что выжившие, обратившиеся в музей в последние дни, были услышаны, но возможности привлечь других пожилых людей к церемонии в последний момент у музея нет.