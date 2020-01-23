В американском городе открыли стрельбу по толпе

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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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Почему поляки и русские стали кровными врагами

Не следует забывать о том, какую роль сыграли поляки в Смутное времяФото: С. В. Иванов
«Среднестатистический поляк, благодаря пропаганде, не видит разницы между Александром III и Владимиром Путиным», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД историк и политолог Николай Межевич. Сейчас Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам. Но пропаганда не была бы эффективной без груза вековых обид и претензий Польши к России. В чем корень исторической вражды двух славянских народов? Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
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Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
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      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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              В американском городе открыли стрельбу по толпе

              23 января 2020, 08:20

              Текст: Ольга Никитина

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              В центре американского Сиэтла, штат Вашингтон, открыли стрельбу, сообщает городская полиция. Подозреваемый бежал, в настоящее время ведется его розыск.

              «Многочисленные жертвы. (...) Офицеры и медики оказывают помощь раненым», – сообщили в полиции Сиэтла.

              Инцидент произошел в среду вечером (утро четверга по мск) возле рынка Пайк-плейс, Третьей авеню и Пайн-стрит, где находятся новая штаб-квартира корпорации Amazon и первая в мире кофейня Starbucks. Этот район популярен среди туристов, передает РИА «Новости».

              По словам очевидцев, внезапно раздалось около десяти выстрелов. Люди стали разбегаться в попытке спастись, прятаться за припаркованными автомобилями.

              В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется расследование.

              О том, кто открыл огонь, поступают противоречивые сведения. Сначала сообщалось, что стрелком был мужчина. Позже правоохранители допустили, что стреляли несколько человек, предположительно, стороны уличного конфликта. Никто пока не задержан.

              По информации канала NBC, погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет – в стабильном состоянии.

              Позже медики сообщили, что оказали помощь семи пострадавшим, один из них отпущен.

              Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет. Новые случаи стрельбы также происходят с начала года. Так, 7 января американский водитель открыл стрельбу по игравшим в снежки детям.


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