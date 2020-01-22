Умер один из лидеров «Монти Пайтона» Терри Джонс

В Британии скончался сценарист и режиссер, участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс, пишут СМИ.

Джонс ушел из жизни на 78-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Он являлся лидером группы и писал сценарии, а также режиссировал постановки творческого коллектива. Также Джонс снимался в большей части известных фильмов и скетчей «Монти Пайтон».

Напомним, прощальный тур «Монти Пайтон» прошел еще в 2014 году.