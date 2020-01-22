Путин предложил для обеспечения школ питанием закупать местные продукты

Президент Владимир Путин предложил выстраивать в регионах систему закупки местных продуктов в школы для обеспечения учеников начальных классов горячим питанием.

«Чтобы это должным образом заработало, нужно создать инфраструктуру. Если нет столовой, ее нужно сделать, то есть не просто столы поставить, но и оборудование закупить, заключить договоры на поставку продуктов и так далее. В Липецкой области хорошо это сделано, сейчас коллеги додумывают о том, что можно было брать местные продукты. И тогда те, кто занимается местными продуктами, у них сразу появляется рынок сбыта, закольцевание происходит, таким образом надо организовывать и в других местах», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Он отметил, что в настоящее время горячее питание в школах «далеко не везде есть».

«На организацию этой работы нужно определенное время, но уже с 1 сентября у нас предусмотрено движение практически по всем регионам, где этого еще нет. Где есть, слава Богу, нужно поддержать и развивать дальше, а где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально, насколько это возможно. И нужно подготовить полноценную нормативную базу. Указания будут даны и правительству, и коллегам на местах», – добавил Путин.

Президент также призвал общественные палаты в регионах проконтролировать исполнение поручения.

«Общественные палаты в регионах, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить реально, потому что деньги мы выделяем большие, нужно, чтобы они были истрачены с умом», – отметил Путин.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в России горячим питанием.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД