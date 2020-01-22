Командира иранского ополчения «Басидж» убили на юго-западе страны

Командир иранского народного ополчения «Басидж» был убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны.

Погибшим был был Абдольхосейн Модждами, который занимал пост главы «Басидж» округа Дарховин в районе Шадеган, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Клуб молодых журналистов.

Военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми утром у своего дома. Местные власти сообщили о задержании подозреваемых.

Народное ополчение «Басидж» является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм.

Ополчение входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии). Численность «Басидж» достигает 3-4 млн человек.

Напомним, в начале января Иран нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как выиграл Тегеран от последнего обострения ситуации в регионе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД