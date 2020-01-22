Русские семинаристы покорили французский «Голос»

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22 января, среда  |  Последнее обновление — 08:38  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...

Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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              Русские семинаристы покорили французский «Голос»

              22 января 2020, 08:22

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Пять священников исполнили песню на русском языке на слепом прослушивании французской версии шоу «Голос», но не прошли в следующий этап музыкальной программы, несмотря на восторг судей, пишут французские СМИ.

              Как сообщает портал lci.fr, семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир прилетели во французский Эпине-сюр-Сен из разных уголков России. На передаче «Голос» они объединились в группу Schola Fratrum и исполнили песню «О, душа моя», поразив судей с первых нот, передает РИА «Новости».

              Тем не менее ни один из членов жюри не повернулся к выступавшим, которые, согласно правилам шоу, выбывают из проекта. После окончания выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.

              Еще во время выступления судьи высказывали сомнения, что смогут научить чему-нибудь новому певцов такого уровня. Также одна из членов жюри смогла угадать, что песню поют на русском.


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