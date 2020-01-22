Русские семинаристы покорили французский «Голос»

Пять священников исполнили песню на русском языке на слепом прослушивании французской версии шоу «Голос», но не прошли в следующий этап музыкальной программы, несмотря на восторг судей, пишут французские СМИ.

Как сообщает портал lci.fr, семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир прилетели во французский Эпине-сюр-Сен из разных уголков России. На передаче «Голос» они объединились в группу Schola Fratrum и исполнили песню «О, душа моя», поразив судей с первых нот, передает РИА «Новости».

Тем не менее ни один из членов жюри не повернулся к выступавшим, которые, согласно правилам шоу, выбывают из проекта. После окончания выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.

Еще во время выступления судьи высказывали сомнения, что смогут научить чему-нибудь новому певцов такого уровня. Также одна из членов жюри смогла угадать, что песню поют на русском.