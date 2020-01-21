Крашенинников предложил распространить запрет на иностранное гражданство на прокуроров

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норму о запрете иметь иностранное гражданство необходимо распространить на прокуроров.

«Я думаю, что это (запрет на иностранное гражданство – прим. ВЗГЛЯД) надо распространять для прокуроров. И вполне возможно, что это и для других лиц», – заявил Крашенинников, передает РИА «Новости».

Напомним, запрет на иностранное гражданство для кандидатов в президенты, губернаторы, сенаторы, судьи предлагается внести в президентском законопроекте о поправках в Конституцию.