Минкомсвязь не исключила бесплатного доступа россиян к соцсетям

В рамках реализации проекта «Доступный интернет» Минкомсвязь допускает предоставление бесплатного доступа россиянам к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам, операторы могут получить компенсацию за отключение тарификации для этих ресурсов, сообщили в пресс-службе министерства.

«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций», – передает ТАСС слова представителя Минкомсвязи.

Он уточнил, что вопрос компенсации затрат на обеспечение доступа к порталу госуслуг и сайтам ведомств для операторов сейчас не обсуждается.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти России по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года.

Проект «Доступный интернет» 15 января в послании Федеральному собранию предложил продумать и реализовать президент России Владимир Путин.