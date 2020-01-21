В Минкомсвязи сказали, когда доступ к социально значимым ресурсам станет бесплатным

Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти России по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, сообщили в Минкомсвязи.

Такое решение было принято на совещании и.о. главы Минкомсвязи Константина Носкова с крупнейшими операторами связи, передает ТАСС.

В Минкомсвязи пояснили, что таким образом для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на указанные ресурсы.

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

Напомним, 15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продумать и реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

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